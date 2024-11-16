4B hareketi nedir? 4B hareketi ne anlama geliyor?
Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, sosyal medyada genç Amerikalı kadınlar arasında 4B hareketi yaygınlaşmaya başladı. Peki, 4B hareketi nedir? 4B hareketi ne anlama geliyor?
Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından sosyal medyada beklenmedik bir olay gündem olmaya başladı: Genç Amerikalı kadınlar Güney Koreli bir feminist hareket olan "4B"ye olan bağlılıklarını ilan ediyor. Peki, 4B hareketi nedir? 4B hareketi ne anlama geliyor?
4B NE DEMEK?
4B, Korece'de dört "B" ya da "Nos" anlamına gelmektedir. Bunlar "bisekseu" (erkeklerle cinsel birliktelik yok); "biyeonae" (erkeklerle çıkmak yok); "bihon" (erkeklerle evlenmek yok) ve "bichulsan" (çocuk sahibi olmak yok).
4 B NE ANLAMA GELİYOR?
Hareket, 2010'ların ortalarında, kadınların OECD ülkeleri arasında en geniş cinsiyete dayalı ücret farkı ve sürekli ayrımcılıkla karşı karşıya olduğu Güney Kore'de artan çevrimiçi feminist aktivizmin ortasında ortaya çıktı. Son yıllarda birçok yüksek profilli olay feminist aktivizmi harekete geçirdi.
2016 yılında Gangnam İstasyonu yakınlarında bir kadın, kadınların kendisini “görmezden geldiği” için bunu yaptığını söyleyen yabancı bir erkek tarafından öldürüldü. Olay, kadın düşmanlığına dayalı şiddete karşı ülke çapında protestolara yol açtı. Dijital cinsel suçlar, gizli kameralarla yapılan yaygın yasadışı film çekimlerinden, genç kadınları hedef alan yapay zeka destekli deepfake pornografi salgınına kadar feminist hareketi daha da körükledi.
Çevrimiçi aktivistler ayrıca Güney Kore'nin zorlu güzellik standartlarına da meydan okudu. 2018'de bazı genç kadınlar, "korseden kaçış" hareketi olarak bilinen hareketle makyaj ürünlerini yok ettikleri ve saçlarını kısa kestikleri videoları yayınlamaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- Kazanan isim belli oldu!
- Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı!
- Polis yanlış adresi bastı, ev sahibinin kolunu kırdı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısında yeni perde
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- İlk bulgular neye işaret ediyor?
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!