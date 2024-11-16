Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 11:00

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından sosyal medyada beklenmedik bir olay gündem olmaya başladı: Genç Amerikalı kadınlar Güney Koreli bir feminist hareket olan "4B"ye olan bağlılıklarını ilan ediyor. Peki, 4B hareketi nedir? 4B hareketi ne anlama geliyor?

4B NE DEMEK?

4B, Korece'de dört "B" ya da "Nos" anlamına gelmektedir. Bunlar "bisekseu" (erkeklerle cinsel birliktelik yok); "biyeonae" (erkeklerle çıkmak yok); "bihon" (erkeklerle evlenmek yok) ve "bichulsan" (çocuk sahibi olmak yok).

4 B NE ANLAMA GELİYOR?

Hareket, 2010'ların ortalarında, kadınların OECD ülkeleri arasında en geniş cinsiyete dayalı ücret farkı ve sürekli ayrımcılıkla karşı karşıya olduğu Güney Kore'de artan çevrimiçi feminist aktivizmin ortasında ortaya çıktı. Son yıllarda birçok yüksek profilli olay feminist aktivizmi harekete geçirdi.

2016 yılında Gangnam İstasyonu yakınlarında bir kadın, kadınların kendisini “görmezden geldiği” için bunu yaptığını söyleyen yabancı bir erkek tarafından öldürüldü. Olay, kadın düşmanlığına dayalı şiddete karşı ülke çapında protestolara yol açtı. Dijital cinsel suçlar, gizli kameralarla yapılan yaygın yasadışı film çekimlerinden, genç kadınları hedef alan yapay zeka destekli deepfake pornografi salgınına kadar feminist hareketi daha da körükledi.

Çevrimiçi aktivistler ayrıca Güney Kore'nin zorlu güzellik standartlarına da meydan okudu. 2018'de bazı genç kadınlar, "korseden kaçış" hareketi olarak bilinen hareketle makyaj ürünlerini yok ettikleri ve saçlarını kısa kestikleri videoları yayınlamaya başladı.