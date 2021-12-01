5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:45

Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

‘Kolonisi olmayan ağaç’: 1957'de bulundu

Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.

Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.

'KOLONİSİ OLMAYAN AĞAÇ'

Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için ‘kolonisi olmayan ağaç’ sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.

DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ ÇAMLARI

Bristlecone türü çamlar, dünya üzerindeki en uzun yaşayan canlı türlerinden biri.

California'daki 5 bin yıllık çam ormanında bulunan bu ağaçlar, dünyanın en yaşlı ağaçları olarak biliniyor.