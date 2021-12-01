5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor
Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olan ABD'deki çam ağacının 5 bin yıla yakın geçmişi var. Yeri ise ağacın korunabilmesi için paylaşılmıyor.
Takma adı Metuşelah olan dünyanın en yaşlı ağacı Doğu California'da Antik Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor. Ağacın 4 bin 853 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
‘Kolonisi olmayan ağaç’: 1957'de bulundu
Ağaç, 1957 yılında bilim insanı Edmund Schulman tarafından bulundu. Ancak ağacın tam konumu ağacı korumak için gizli tutuluyor.
Sadece onu tanıyan ziyaretçiler yakından inceleyebilme fırsatı buluyor.
'KOLONİSİ OLMAYAN AĞAÇ'
Kendisini klonlamayan bir ağaç olduğu için ‘kolonisi olmayan ağaç’ sınıfında yer alıyor. Bu sınıftaki bir ağacın ise 3 bin yaşını aşması nadir görülüyor.
DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ ÇAMLARI
Bristlecone türü çamlar, dünya üzerindeki en uzun yaşayan canlı türlerinden biri.
California'daki 5 bin yıllık çam ormanında bulunan bu ağaçlar, dünyanın en yaşlı ağaçları olarak biliniyor.
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