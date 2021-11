İncirliova'da fırtına ve hortum: 15 ev zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi

'GÜNDÜZ OLSA CAN KAYBI OLURDU'

Evinde hasar meydana gelen Ahmet Filiz, "Saat 05.00 sıralarında uyandım. Bir süre sonra kopan gürültüyle elektrikler kesildi. Her şey 2 dakikada oldu. Dışarıya çıktığımızda her şey bitmişti. Gündüz olsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Bu hortum ve fırtınaya kimse dayanamazdı" dedi.