İncirliova'da fırtına ve hortum: 15 ev zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi

Hamide Filiz de, "Büyük bir gürültü duyduk. Dışarı baktığımızda gürültünün hortum ve fırtınadan kaynaklandığını anladık. Oğlum uyarma rağmen dışarıya çıktı. Bu sırada fırtınadan çatıdaki kiremitler uçtu, yağmur suları evin içine akmaya başladı. Evin içi battı" diye konuştu.

Şirindere Mahalle Muhtarı Muharrem Efe, "Sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Can kaybımız yok ama maddi anlamda çok zararımız var. Mağdur vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz" dedi.