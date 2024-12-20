5 bin yıllık gizem çözüldü: Taşlar yüzlerce kilometre taşındı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:09

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:09

Stonehenge, insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olmaya devam ederken, yapılan yeni araştırmalar bu ünlü anıtın geçmişine dair şaşırtıcı bilgiler sunuyor. Antik Britanyalıların toplumsal birliği sağlamak amacıyla bu anıtı MÖ 2620-2480 yılları arasında yeniden inşa ettikleri düşünülüyor. Altar Taşı’nın kökeni ve nasıl taşındığına dair bulgular, Stonehenge’in sır perdesini aralamaya devam ediyor.

BİRLEŞMENİN SEMBOLÜ: STONEHENGE

Yeni bir araştırmaya göre, Stonehenge yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda farklı toplulukları birleştiren politik bir semboldü. Araştırmacılar, bu yapının inşasında kullanılan taşların Britanya’nın dört bir yanından toplandığını ve bu sürecin toplumsal birlik mesajı taşıdığını belirtti.

University College London’dan Profesör Mike Parker Pearson, “Bu anıt, sadece çevresindeki topluluklar için değil, tüm Britanya için önemliydi. İnsanlar, bazen yüzlerce kilometre öteden bu taşları bu kutsal yere getirmek için çaba sarf etti,” diyor.

ALTAR TAŞININ SIRLARI

Stonehenge’in merkezindeki Altar Taşı, yapılan araştırmalara göre İskoçya’nın kuzeydoğusundan getirilmiş. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki bu taşın 700 kilometre taşınması, antik Britanyalıların mühendislik becerilerinin ve iş birliğinin bir kanıtı.

Taşın nasıl taşındığına dair araştırmalar, o dönemde tekerleklerin Britanya’da bulunmadığını gösteriyor. Bu nedenle, taşın ahşap kızaklar ve raylar üzerinde kaydırılarak taşındığı düşünülüyor. Taşıma sırasında çatlamaları önlemek için taşın altına bitkisel “amortisörler” yerleştirilmiş olabilir.

NEOLİTİK BRİTANYA'NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

Stonehenge’in inşa edildiği dönemde, Britanya’nın nüfusu Neolitik çiftçilerden oluşuyordu. Ancak, MÖ 2500 civarında Avrupa’dan yeni göçmenler, özellikle Almanya ve Hollanda’dan gelen Beaker halkı, Britanya’ya yerleşmeye başladı. Bu göç, mevcut Neolitik topluluklar için bir kimlik krizine yol açtı.

Araştırmacılar, Stonehenge’in yeniden inşasının bu krize bir yanıt olarak gerçekleştiğini düşünüyor. Bu yapının, göçmen topluluklarla Neolitik çiftçileri bir araya getirerek ortak bir kimlik yaratmayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak zamanla, bu topluluklar karışmış ve Neolitik nüfusun büyük kısmı Beaker halkının torunları tarafından yer değiştirilmiş.

STONEHENGE VE İSKOÇYA BAĞLANTISI

Araştırmalar, Stonehenge’in mimari yapısının İskoçya’daki taş çemberlerle benzerlik taşıdığını gösteriyor. Özellikle Durrington Walls köyündeki evlerin mimarisi ile Orkney Adaları’ndaki yapılar arasında dikkate değer paralellikler bulunmuş. Ayrıca, o dönemde kullanılan Grooved Ware isimli seramik tarzının da İskoçya’dan başlayarak tüm Britanya’ya yayıldığı tespit edilmiş.