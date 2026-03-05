Her yıl 5 Mart, Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelede farkındalık günü olarak kabul ediliyor. Bu tarih, Yeşilay Haftası’nın başlangıcını simgeliyor ve toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu hafta, hem gençler hem de yetişkinler için önemli bilinçlendirme fırsatları sunuyor. Peki, 5 Mart ne günü? Yeşilay Haftası nedir, ne zaman kutlanıyor?

5 MART NE GÜNÜ?

5 Mart, Türkiye’de Yeşilay’ın kuruluş yıldönümü olarak da bilinir. 1920 yılında kurulan Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele etmek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini yaymak amacıyla çalışmalar yürütür.

Bu günün önemi:

Toplumda bağımlılık farkındalığını artırmak Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek Gençleri ve aileleri bilinçlendirmek

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay Haftası, her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında kutlanır. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenir. Amaç, özellikle gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesini sağlamak ve bağımlılık risklerini azaltmaktır.

Hafta Boyunca Yapılan Etkinlikler:

Okullarda eğitim seminerleri

Sosyal medya farkındalık kampanyaları

Toplum merkezlerinde bilgilendirme programları

Spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleri

YEŞİLAY HAFTASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bağımlılık sadece bireyi değil, ailesini ve çevresini de etkiler. Yeşilay Haftası, bağımlılığın sosyal, psikolojik ve sağlık üzerindeki etkilerini görünür kılarak toplumda farkındalık yaratır.