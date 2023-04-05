5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ilan edildi?

5 Nisan Avukatlar Günü heyecanla kutlanıyor. Peki, 5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ilan edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:48
5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ilan edildi?
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Türkiye'de her yıl 5 Nisan'da Avukatlar Günü kutlanıyor. Mesleğini, hiçbir baskının altında kalmadan, hür iradesiyle ve doğruluk ilkelerinden vazgeçmeden icra eden avukatların bu özel günü heyecanla kutlanıyor. Yurttaşlar, Avukatlar Günü'nün nasıl ilan edildiğini merak ediyor. ''5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ilan edildi?'' sorusu sıkça aratılıyor. İşte ayrıntılar...

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?

5 Nisan Avukatlar Günü, İstanbul Barosu'nun 5 Nisan 1878'de gerçekleştirdiği genel kurul toplantısının ardından ilan edildi. 

TÜRKİYE'DE AVUKATLIK NE ZAMAN BAŞLADI?

İkinci meşrutiyet' ten sonra, dava vekilliğini düzenleyen bazı yasalar çıkarılmaya başlandı. Cumhuriyet' ten sonra avukatlığa ilişkin ilk yasa, 1924 tarihli Muhamat Kanunu oldu. Bu yasa, 1926 yılında 708 Sayılı Avukatlık Kanunu ile değiştirildi ve 1938 yılında da yeni bir Avukatlık Yasası çıkarıldı.


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