5 sayı gerideydiler 11-10 kazandılar... Eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da 3. eleme adayı da yapılan oylamanın ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:30
5 sayı gerideydiler 11-10 kazandılar... Eleme adayı belli oldu!
Abone Ol google-news

Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen All Star yarışmacıları eleme adayını belirledi. 

Dokunulmazlık oyununda galibiyete sadece 2 sayı uzakta olan Kırmızı Takım yarışmacıları kazanmayı başaramadı. 9-4'lük skorla avantaj elde eden yarışmacılar üst üste verdikleri sayılar nedeniyle ilk önce 10-10 eşitliğe daha sonra da 11-11 eşitliğe ulaştı. Final sayısında kazanan taraf ise Mavi Takım oldu. 

Mavi Takım'dan Yasin ve Furkan'ın eleme adayı olmasının ardından 3. eleme adayı Kırmızı Takım'dan geldi. Haftanın üçüncü eleme adayı 5 oyla Yunus Emre oldu.


survivor all star haberleri survivor haberleri Eleme Adayı haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı net cevap verdi: Survivor’da cinsellik var mı?

Acun Ilıcalı net cevap verdi: Survivor’da cinsellik var mı?
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Survivor'da gerilim düşmüyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye görülmemiş ceza!

Survivor'da gerilim düşmüyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'ye görülmemiş ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler