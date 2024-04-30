5 sayı gerideydiler 11-10 kazandılar... Eleme adayı belli oldu!
Survivor All Star'da 3. eleme adayı da yapılan oylamanın ardından belli oldu.
Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen All Star yarışmacıları eleme adayını belirledi.
Dokunulmazlık oyununda galibiyete sadece 2 sayı uzakta olan Kırmızı Takım yarışmacıları kazanmayı başaramadı. 9-4'lük skorla avantaj elde eden yarışmacılar üst üste verdikleri sayılar nedeniyle ilk önce 10-10 eşitliğe daha sonra da 11-11 eşitliğe ulaştı. Final sayısında kazanan taraf ise Mavi Takım oldu.
Mavi Takım'dan Yasin ve Furkan'ın eleme adayı olmasının ardından 3. eleme adayı Kırmızı Takım'dan geldi. Haftanın üçüncü eleme adayı 5 oyla Yunus Emre oldu.
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