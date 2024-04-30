5 sayı gerideydiler 11-10 kazandılar... Eleme adayı belli oldu!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:30

Güncelleme: 30.04.2024 - 00:30

Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen All Star yarışmacıları eleme adayını belirledi.

Dokunulmazlık oyununda galibiyete sadece 2 sayı uzakta olan Kırmızı Takım yarışmacıları kazanmayı başaramadı. 9-4'lük skorla avantaj elde eden yarışmacılar üst üste verdikleri sayılar nedeniyle ilk önce 10-10 eşitliğe daha sonra da 11-11 eşitliğe ulaştı. Final sayısında kazanan taraf ise Mavi Takım oldu.

Mavi Takım'dan Yasin ve Furkan'ın eleme adayı olmasının ardından 3. eleme adayı Kırmızı Takım'dan geldi. Haftanın üçüncü eleme adayı 5 oyla Yunus Emre oldu.