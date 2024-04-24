Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Televizyonda en fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
En fazla izlenen programlardan biri olan Survivor All Star yarışmasında bu hafta eleme adayları belirlendi. Buna göre 4 isim eleme adayı oldu. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
ELEME ADAYLARI KİM?
- Merve
- Aleyna
- Berna
- Damla
SURVİVOR ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ
Survivor Allstar'da eleme yarışması sona erdi. Eleme oyununda ilk turlarda Damla Aleyna'yı 5-1'le mağlup ederken Merve de Berna'yı 5-3 yenerek potadan çıkmayı başardı. Aleyna-Berna final oyununda karşı karşıya geldi ve bu ikiliden Berna adaya veda eden isim oldu.
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