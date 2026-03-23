5 yaşındaki Almira kanseri yendi: Tuzla'da gökyüzü balonlarla süslendi!

Etkinlik, Almira için düzenlenen kortejle başladı.

Küçük Almira, evinden motosikletli kortej eşliğinde alınarak tören alanına getirildi. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamaya; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sanatçı Kemal Doğulu, sosyal medya fenomenleri CZN Burak (Burak Özdemir) ile Şahangiller (Emrah ve Gönül Şahan) de katılarak Almira’nın sevincine ortak oldu.

ALMİRA: “BEN KAZANDIM”

Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Almira, kürsüden kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa seslenerek, “Ben kazandım. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

“UMUT HALA VAR, YILMAYIN”

Duygu dolu anlar yaşayan anne Leman Rüzgar, bir yıl süren mücadelenin ardından gelen mutluluğun diğer hastalara örnek olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Çok yalnız olduğumuzu düşünüyorduk ama aslında hiç yalnız değilmişiz. Başta sesimizi duyuran Kemal Doğulu’ya, MOSEF’e, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Şu an hastanede olan, çocuğunun gözünün içine bakan tüm annelere sesleniyorum; umut hala var, yılmayın.”

“BU MUTLU GÜNE ŞAHİTLİK ETMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Almira’nın azminin herkese moral olduğunu belirterek, “Almira bize geldi, bizle konuştu. Tuzla’da olacağını duyunca biz de çok mutlu olduk. Onların bu mutlu gününe hep birlikte şahitlik ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tuzla dışından gelen tüm komşularımıza da hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı.

DESTEKÇİLERDEN BİRLİK MESAJI

Organizasyona öncülük eden Kemal Doğulu, “Almira yalnız değil. Bundan sonra hiçbir çocuk yalnız olmasın” derken; Burak Özdemir (CZN Burak), “Allah bütün çocuklarımızı korusun” temennisinde bulundu.

MOSEF Başkanı Murat Tomris ise Almira’nın mücadelesinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.