5 yıl boyunca çektiği 'selfie'leri sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
Şu anda 22 yaşında olan ve kendi fotoğraflarını çekmeye 18 yaşındayken başlayan üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği 'selfie'leri NFT'ye dönüştürüp sattı. Gozali, "Hala aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.
Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı.
Channel News Asia'nın haberine göre öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.
Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekmişti. Öğrenci aslında mezuniyet gününde 1000 fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.
YOUTUBE KANALINDA YAYINLADI
Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve Youtube kanalında "5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim" notuyla yayımladı. Ancak Gozali bu kadarla da kalmadı. Blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan öğrenci fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek OpenSea'ye yüklemeye karar verdi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.
Aslında Gozali bu fotoğrafları aralık ayında yüklemeye başlamıştı. Ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 400'DEN FAZLA KİŞİ SATIN ALDI
Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı. Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0,247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.
Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor. Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.
NFT NEDİR?
Açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor. NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.
Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor. Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa motorini vurdu!
- Gazeteci Can Uğur gözaltına alındı
- Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi
- Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde!
- Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı hayatı felç etti
- Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu
- Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama
- Bir araya gelen 8 partiden açıklama
- Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu