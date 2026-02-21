52 yaşındaki Cem Yılmaz’ın 'GORA 4' disiplini: Sosyal medyadan spor paylaşımı!

Türk sinemasının kültleşmiş yapımları arasında yer alan 'G.O.R.A'nın devam filmi 'GORA 4 GORA' (G4G) için geri sayım başladı. Senaryo ve prodüksiyon hazırlıkları devam ederken, 52 yaşındaki usta komedyen Cem Yılmaz, bu kez Arif Işık karakteri için fiziksel bir dönüşüme imza atıyor.

EĞİTMENİNDEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz dönemde 'CMXXIV' adlı stand-up gösterisindeki görüntüsüyle sosyal medyada "kiloları" üzerinden çokça konuşulan Cem Yılmaz, eleştirilere spor salonunda yanıt verdi.









Ünlü komedyenin spor eğitmeni Sami Hamidi, Yılmaz’ın antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hamidi, paylaşımına; "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" notunu düşerek filmin çekimlerinin yaklaştığının sinyalini verdi.

ARİF IŞIK DÖNEMİNE HAZIRLIK

Yirmi yılı aşkın süredir Türk izleyicisinin hafızasında yer eden "Arif Işık" karakterine yeniden hayat verecek olan Yılmaz’ın, çekimler başlamadan önce daha fit bir görünüme kavuşmayı hedeflediği görülüyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran spor görüntüleri, hayranları tarafından "Arif Işık formuna kavuşuyor" şeklinde yorumlandı.