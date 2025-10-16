Cumhuriyet Gazetesi Logo
5G nedir, ne zaman kullanılacak? 5G'ye nasıl geçilir?

16.10.2025 15:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Telekomünikasyon şirketleri 5G kullanımı için hazırlanıyor. Peki, 5G nedir, ne zaman kullanılacak? 5G'ye nasıl geçilir?

Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlendirecek ve hızlandıracak olan 5G ihalesinin kazananları belli oldu. 700 MHz bandında en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell verdi. Peki, 5G nedir, ne zaman kullanılacak? 5G'ye nasıl geçilir?

5G NEDİR?

İlk kez 2019 yılında Güney Kore'de kullanılmaya başlanan 5G, yüksek hız, geniş kapasite sunuyor. Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi işe akıllı şehirler, otonom araçlar ve IoT (nesnelerin interneti) gibi yenilikler mümkün hale gelecek.

5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Yeni nesil teknoloji için ihaleler 16 Ekim günü yapıldı. Ardından Nisan 2026 yılında ilk sinyaller alınmaya başlanacak. Üç operatörün sunacağı teknolojik imkanlar ilk olarak nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerden ilk sinyaller alınacak.

Halihazırda 5G İstanbul Havalimanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park’ta kullanılıyor.

5G ÜCRETLİ Mİ?

5G için ayrıca bir ücret ödenmez.  5G uyumlu SIM kart yoksa, operatörlerin mağazalarından ücretsiz temin edilebilir. 5G SMS ile iptal edilebilir.

5G'YE NASIL GEÇİLİR?

Yeni nesil mobil teknoloji kullanımı için ilk olarak 5G kapsama alanında olunması gerekiyor. SIM kart ve cihaz 5G uyumlu olmalı. Ayrıca cihazın şebeke seçimi 5G şeklinde değiştirilmeli.

Cihazda şebeke seçimleri iOS ve Android'de farklıdır:

iOS cihazlarda genellikle; Ayarlar-Hücresel-Seçenekler-Ses ve Veri ayarından 5G şebeke seçimi yapılır.

Android de ise; Ayarlar-Bağlantılar-Mobil Ağ ayarlarından 5G şebeke seçimi yapılabilir.

5G UYUMLU TELEFONLAR

İPHONE

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone SE (3rd Gen)

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Mini

Apple iPhone 12

SAMSUNG

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

HUAWEİ

P40

P40 Pro

P40 Pro+

P50 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 40 Pro

Nova 7

Nova 7 SE

Nova 8

Nova 9

XİAOMİ

Mi 11

Mi 11 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi 13C 5G

Redmi 15 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

VİVO

X60 Pro

X70 Pro

X90 Pro 5G

V21 5G

V23 Pro

V23e 5G

V23 5G

V25 5G

V25 Pro 5G

V27 5G

V29 5G

V30 5G

V30 Pro 5G

V30e 5G

V39 5G

V40

V40 Pro

V40 Lite

V50 5G

V50 Lite 5G

V60

Nex 3

Y27 5G

Y28s 5G

Y29t 5G

Y30 5G

Y36 5G

Y39 5G

Y55+ 5G

Y76 5G

Y77 5G

Y78 5G

Y100 5G

OPPO

Find X3 Pro

Find X5 Pro

Reno 6 Pro

Reno 7 Pro

Reno 8 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 Z 5G

Reno 8 T 5G

Reno 10 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 11 5G

Reno 11 F 5G

Reno 11 Pro 5G

Reno 12 5G

Reno 12 Pro 5G

Reno 12 F 5G

TECNO

Spark 10 5G

Spark 30 5G

Phantom V Fold 5G

Phantom V Flip

Phantom V Yoga 5G

Pova 6 Pro 5G

Pova 7 5G

Pova 7 Ultra 5G

Camon 40 Pro 5G

