6 ayrı suçtan aranıyordu: Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç yakalandı
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sarnıç, yakalandı. Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalandı.
Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.
GEÇEN YIL BOŞANMIŞLARDI
Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçen yıl eylül ayında boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.
Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.
Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
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