Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan Yağmur Sarnıç hakkında karar

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:12

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Baycan Şenürek ve avukatı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"BİRİLERİ ÖLMEDEN ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur’un kendilerinden para istediğini, Sungur’un kendisine ‘Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım’ dediğini öne sürdü. Avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi. Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntüsü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkında da suçunun unsuları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

"CEZA ALMALARI İÇİN ÖLDÜRÜLMEMİZ Mİ GEREKİYORDU"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Avukat Funda Sadıkahmet, "Sanık Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur jandarma tarafından yakalanmamış olsaydı İstanbul'a ulaşıp müvekkilimizi öldürebilirlerdi. Karara çok üzüldük, çok yanlış bir karar. Ceza almaları için öldürülmemiz mi gerekiyordu? Bir insan hayatı bu kadar ucuz değil" ifadelerini kullandı.

"KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ"

Emre Aşık ise , "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var. Bunlara rağmen suçun unsurları oluşmadı diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinaf edeceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz" diye konuştu.

HAPSİ İSTENİYORDU

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalıştıkları öne sürülmüştü. Erdi Sungur'un "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, Yağmur Sarnıç'ın ise "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyordu. Dosya ile alakalı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ek iddianamede de şüpheli Baycan Şenürek'in yine şüpheli Yağmur Sarnıç tarafından ikinci bir tetikçi olarak tutulduğu iddia edilmişti. Şenürek'in "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.







