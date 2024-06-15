6 dakikalık seks sahnesi izleyenleri büyüledi, tarihe geçti: Çekimlerde şezlong kırıldı!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 20:04

Güncelleme: 15.06.2024 - 20:13

The Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Penelope Featherington rolündeki Nicola Coughlan ve Colin Bridgerton'ı canlandıran Luke Newton'ın çekim esnasında bir şezlongu kırdığı sahne, dizinin en uzun seks sahnesi olarak dikkat çekti. Coughlan, sahnenin yayınlanmasından önce verdiği röportajlarda bu olaydan bahsetmişti.

Bir izleyici, "Nicola Coughlan yalan söylememiş. Bu gerçekten Bridgerton evreninin EN İYİ seks sahnesiydi ve tıpkı Penelope gibi ben de daha fazlasını istedim" diye yazarken, bir diğeri "Nicola'nın Bridgerton'da seks sahnesi çekerken şezlongu kırması ikonik bir davranış" yorumunu yaptı.

Amerika'da yayımlanan The View programındaki yorumcular da sahneden etkilenmişti. Sunny Hostin bu anı "güzel" olarak nitelendirirken, Colin'in Penelope'nin rızasını almasını övdü. Sara Haines, diziyi izlemenin kendisine güçlü bir his verdiğini belirterek, "Dizinin kurgusundaki duygusal yapı, sadece izlerken bile beni bir yerlere götürüyor" dedi. Joy Behar ise bu yoruma gülerek, "Bu çok azgın bir yorumcu kadrosu" diye ekledi.

Ancak, herkes sahneye olumlu yaklaşmadı. Sosyal medyada bazı kişiler, sahneyi toplu taşıma araçlarında ya da ebeveynleriyle izlerken yaşadıkları tuhaf deneyimleri paylaştı. Bir izleyici, "Colin Penelope seks sahnesi çok tuhaf" diyerek sahnenin gereksiz yere uzun olduğunu savundu.

Nicola Coughlan, Bridgerton'daki çıplak sahnelerine yönelik tepkilere verdiği yanıtlarla da övgü topladı. Dublin'deki Lighthouse Sineması'nda düzenlenen bir gösterimde, üçüncü sezon ikinci bölümünü izleyen bir hayranı, Coughlan'ın çıplak sahneler çektiği için "çok cesur" olduğunu söylemişti. Coughlan ise bu yoruma esprili bir şekilde, "Mükemmel göğüsler topluluğunun gururlu bir üyesiyim ve umarım onları görmekten keyif alırsınız" diyerek cevap verdi.