TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Haziran Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Haziran Cuma TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2024 Cuma, 09:26
TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

22:30 Güldür Güldür Show

00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)

02:15 Sandık Kokusu

04:00 Baba

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

21:50 Alan

00:30 Benim Adım Feridun (Yerli Sinema)

02:30 Destan

05:00 Kalp Yarası

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Çember: Yolun Sonundaki Kız (Yerli Sinema)

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Yabani

13:15 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)

23:30 Orta Sayfa

01:15 Mucize Doktor

03:30 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:15 Deliha (Yerli Sinema)

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Suhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuha Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 Dizi

TV yayın akışı 14 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:10 Kara Tahta

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV rehberi trt TV 8 dizi hangi film/dizi var?

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