TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

V ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 15 Haziran Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 15 Haziran Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2024 Cumartesi, 09:18
TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

14:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

01:30 Bahar

03:45 Baba

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları

11:50 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)

14:00 Alan

17:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aladdin (Yabancı Sinema)

22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

01:20 Yalan Dolan (Yabancı Sinema)

02:45 Kuruluş Osman

05:10 Kalp Yarası

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Kayıp Çocuklar Masalı (Yabancı Sinema)

16:00 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Shrek 2 (Yabancı Sinema)

21:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Yabani

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:15 Bikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)

14:45 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

16:45 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show

22:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:15 Baba Ocağı

04:45 Vikingler Büyük Macera

06:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Cevap Ver Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Dizi

TV yayın akışı 15 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

13:00 Zafere Kaçış

16:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Macaristan-İsviçre"

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya-Hırvatistan"

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İtalya-Arnavutluk"

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Gönül Dağı

04:20 Hayallerinin Peşinde

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