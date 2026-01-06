Rapçi 6ix9ine, 6 Ocak'ta federal gözaltına alınacak ve üç aylık cezasını Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde çekeceğini doğruladı. Nicolás Maduro ve Luigi Mangione de aynı merkezde tutuluyor. Peki, 6ix9ine kimdir, kaç yaşında? 6ix9ine neden hapse girdi? 6ix9ine serveti ne kadar?

6İX9NİNE KİMDİR?

6ix9ine, Meksikalı kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Babasının adı Daniel Hernandez, annesi ise Natividad Hernandez'dir. Annesi 1988'de daha iyi bir yaşam ve fırsatlar arayışıyla ABD'ye göç etmiş, fabrika işçisi ve ev temizleyicisi olarak çalışmıştır.

6IX9INE SERVETİ NE KADAR?

2015 yılında 6ix9ine, bir çocuğun istismarından suçlu bulunmuştur. Bu suçlamanın sonucunda dört yıllık şartlı tahliye ve 1.000 saatlik toplum hizmeti cezası almıştır. Bu olay, 6ix9ine'in kariyerindeki ilk ciddi yasal kriz olarak kayıtlara geçmiştir.

2018 yılında Hernandez, haraççılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştır. Bu süreç, medyada geniş yer bulmuş ve rapçinin itibarı ciddi şekilde sarsılmıştır.

Şubat 2019'da, cinayete teşebbüs ve silahlı soygun da dahil olmak üzere toplam dokuz suçtan suçlu bulunmuştur. Ancak 6ix9ine, yasal süreç boyunca işbirliği yapmış ve tanıklık etmiştir. Bu nedenle kendisine iki yıl hapis cezası verilmiştir.