7 yıl sonra yeniden yas tutuyor: Katil balina Tahlequah ölen yavrusunu yanında taşıdı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:25

Washington merkezli Balina Araştırma Merkezince sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2018 yılında ölen yavrusunu günlerce taşıyan "Tahlequah" isimli balinanın, yeniden başka bir ölü balina yavrusunu yanında götürürken gözlendiği bildirildi.

Araştırma merkezinin direktörü Michael Weiss, katil balinaların sadece yarısının bir yaşını geçebildiğini belirterek, diğer balinaların da ölü yavrularını taşıdıklarını ancak hiçbirisinin bu davranışı Tahlequah kadar uzun sürdürmediğine dikkati çekti.



YAS TUTUYOR

California Üniversitesinden kar amacı gütmeyen SeaDoc'un bilim direktörü Joe Gaydos, anne balinanın sadece birkaç gün hayatta kalmış yavrusunun ölüsünü taşımasının "yas tutma" davranışı olabileceğini belirtti.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kuzeybatı Pasifik katil balinası türü Tahlequah'ın 2018'de doğumundan kısa süre sonra ölen yavrusunu 17 gün boyunca yaklaşık 1600 kilometre yanında götürdüğü, annenin çevresindeki diğer balinaların da ölü yavruyu sırayla taşıdığı gözlenmişti.