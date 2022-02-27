75 yaşın yüzde 20'sinde görülüyor: 'Görme kaybına sebep olabilir'
Halk arasında ‘sarı nokta hastalığı’ olarak bilinen 'makula dejenerasyonu' yaş ilerlemesi ile ortaya çıkıyor. Birden fazla çeşidi olan hastalıkla ilgili konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, "75 yaş üstünün yüzde 20’sinde görülüyor. Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir" diyerek uyarılarda bulundu.
Sarı nokta hastalığı veya yaşa bağlı 'makula dejenerasyonu'; gözün retina tabakasında, en net görmeden sorumlu olan makula bölgesindeki (sarı nokta) reseptör hücrelerin ilerleyici kaybı sonucu merkezi görmenin yitirilmesi olarak tanımlanıyor.
Özellikle 75 yaş üstü nüfusun yüzde 20'sinde görülen, kuru ve yaş olmak üzere iki tipi olan sarı nokta hastalığı ile ilgili Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat açıklamalarda bulundu.
“GÖRMEYİ HIZLA DÜŞÜRÜR”
Yaş tip sarı nokta hastalığının hızla ilerlediğini belirten Dr. Sonat, “Görmeyi hızlı düşüren tipidir. Gözün koroid yapısında neovaskülarizasyon dediğimiz yeni damar oluşumuyla gelişir ve bruch membranın delinmesine sebep olur. İleri boyutlarda kanama gerçekleşir. Teşhis için göz anjiyosu dediğimiz FFA ve OCT tetkikleri yapılır. Tedavisinde ilaç ve fotodinamik uygulanır” dedi.
“TEDAVİSİ YOK”
Kuru tip sarı nokta hastalığının ise belirli bir tedavisi olmadığına vurgu yapan Beykent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nurcan Sonat, “Hastalık ilerlediğinde görme kaybına sebep olabilir. Genellikle hastaya vitamin takviyesi yapılır. Tüm olguların yüzde 90'ıdır. Retina tabakasında drusen dediğimiz birikimlerle ilerler” şeklinde konuştu.
“ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”
65 - 70 yaş üzerinde göz kontrollerinin önemine değinen Dr. Sonat, “Görme alanının ortasında giderek büyüyen lekeler oluşur, cisimler küçük görülmeye başlanır. Bu şikâyetleri bulunan hastaların vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor. Erken teşhis çok önemli” dedi.
İlgili Haberler
- Hastalıklara neden olan soğuk havalar göz sağlığımızı da etkiliyor
- Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi
- Uzmanı uyardı: Yaz aylarında göz sağlığına dikkat
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçenekleri açıkladı
- Savaş arifesinde bir polisiye
- Cephedeki kadınlar...
- Devrimin yürekli düşünürü