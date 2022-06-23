77 yıldır kimliksiz yaşayan Fatma Nine, tedavi olamıyor
Adana’da yaşayan 77 yaşındaki Fatma ninenin, doğduğu günden bugüne nüfus cüzdanı olmadı. Ölen annesi, babası ve eşinin de kimliğinin olmadığını söyleyen kadın, kimliği olmadığı için hastaneye gidemediğini ve tedavi olmadığını belirtti.
Şanlıurfa’da 1945 yılında dünyaya gelen Fatma nine doğduğunda, annesi ve babası gibi nüfusa kayıt ettirilmedi. 1949 yılında yine Şanlıurfa’da Ramazan ve Zeliha Yavuz çiftinin Ekrem adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.
Fatma nine, hemşehrisi olan ve kendisi gibi nüfus cüzdanı bulunmayan Ekrem’le dini nikah kıyarak 1975 yılında evlendi. Çift, daha sonra Şanlıurfa’dan göç ederek Adana’ya yerleşti. Çiftin ise hiç çocukları olmadı.
YILLARCA KİMLİKSİZ YAŞADI
İnşaatlarda çalışan, askere gitmeyen, oy kullanmayan, hatta hasta olunca doktora bile gitmeyen Ekrem dede, yaşı ilerleyince de semt pazarlarında demlik tamir ederek eşiyle birlikte geçimini sürdürdü. Ayrıca kimliksiz yaşlı çifte hayatı boyunca ne bir polis ne de bir asker tarafından durdurularak kimlik sorulmadı.
Mahalledeki komşuları tarafından kimlik çıkartılmak istenen yaşlı adam 2019 senesinde kaymakamlığa başvurdu. Ancak geçtiğimiz yılın Kasım ayında akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle Ekrem dede kimliğine kavuşamadan yaşamını yitirdi.
CENAZE ORTADA KALDI
Cenaze kimliksiz olduğu için de bir süre ailesine teslim edilmedi ancak daha sonra Ekrem dedenin kaymakamlığa kimlik için başvurduğu anlaşıldı ve cenaze Mutlu Mezarlığı’na defnedildi.
Fatma nine hayat arkadaşını kaybedince bir başına kaldı. Mahalledeki komşularının yardımıyla geçimini sağlayan Fatma ninenin hayatı, yaşının ilerlemesi nedeniyle daha da zorlaştı.
"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"
Fatma nine, nüfus cüzdanının olmadığı için hastaneye gidemediğini anlatarak, “Benim hiç kimliğim olmadı. Annemin, babamın, eşimin hiç kimliği yoktu. Köy yerinde kimse eskiden kimlik sormuyordu ancak şimdi soruyorlar. Kimliğim olsa cebime katıp doktora gideceğim. Tedavi olmak istiyorum” dedi.
GÖZYAŞLARIYLA KİMLİK İSTEDİ
Şeker hastası olduğunu da söyleyen Fatma nine, “Şeker beni öldürüyor. 10 senedir böyle çekiyorum. Doktora gittim kimlik istedi. Kimlik olmayınca bana bakmadılar” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
İlgili Haberler
- Başhekimlik'ten cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin açıklama
- Çavuşoğlu ile anlaşma fotoğrafı paylaşarak duyurdu: Norveç vatandaşları Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek
- Türkiye’den vize istemeyen ülkeler güncellendi: Bir ülkeye daha kimlikle gidilebilecek
-
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'