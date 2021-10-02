8 aylık hamile Bergüzar Korel ikinci doz aşısını oldu
Şimdilerde 3. bebeğine 8 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, 2. doz koronavirüs aşısını da yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Benim gibi gebe yoldaşlarıma şifa olsun" dedi.
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki erkek çocuğunun ardından kız bebeği olacak olan oyuncu, koronavirüs salgınından korunmak için aşılarını da yaptırmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan Korel, koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptırdı.
"BOL ANTİKOR OLSUN"
Aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan 39 yaşındaki oyuncu, "Günaydın. İkinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür... Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma sağlık, şifa ve bol antikor olsun" notunu ekledi.
"VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEMDE HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
Geçen ağustos ayındailk doz aşısını olan Bergüzar Korel, pandemi döneminde yaşadığı kaygılarla ilgili şunları söylemişti:
"Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..."
"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AŞI OLDUM"
"Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik... Çok yoruldum! Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. En en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin."
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