8 kişi ölmüştü: Olaylı konser sonrası Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası
ABD'de Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Yaralılardan biri, kalabalığı kışkırtarak izdihama yol açtıkları gerekçesiyle Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
ABD’de Teksas eyaletine bağlı Houstan şehrinde yapılan Astroworld Festivali’nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı.
Son olarak, o yaralılardan biri olan 23 yaşındaki Kristian Paredes, rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake ile birlikte organizasyon şirketlerinden şikayetçi oldu.
Paredes, şikayetinde, “Drake ile Travis Scott’un kalabalığı kışkırttığını” belirtti.
Haber Global'de yer alan habere göre; şikayetçi, önce sahne alan Drake’in, kargaşa çıkmasına rağmen Travis Scott ile birlikte performans sergilemeye devam ettiğini, bu nedenle kalabalığın kontrolden çıktığını ileri sürdü.
Paredes, bazılarının kalıcı olduğunu iddia ettiği yaralarının tedavisi için 1 milyon doların üzerinde tazminat talep etti.
ABD medyası, 50 bin kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 300 kişinin kesik ve morluk gibi yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Festivalin ikinci ve son günü de iptal edildi.
Travis Scott, konser sırasında izdihamı fark ettikçe durmuş, güvenlik görevlilerinden yardım etmelerini istemişti.
'ÇOK ÜZGÜNÜM' DEMİŞTİ
Twiter’dan bir açıklama yayımlayan Scott, “Dualarım yaşananlardan etkilenlerin aileleriyle. Dün gece yaşananlardan dolayı çok üzgünüm” demiş ve soruşturmanın gelişmesi için polisle işbirliği içinde olduğunu belirtmişti.
Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.
Ünlü rap şarkıcısı ve organizatör Travis Scott, 2018'de Astroworld Müzik Festivali'ni başlatmıştı. Etkinlik 2020 yılında diğer birçok organizasyon gibi Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.
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