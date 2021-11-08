Kylie ve Kendall Jenner hakkında dikkat çeken iddia: Cesetlerin yanından yürüyüp gittiler

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:17

Astroworld isimli müzik festivalinde dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. ABD’de infial yaratan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, Traviss Scott ve Drake’in ‘kalabalığı kışkırtmak’ suçundan dava edildiği bildirildi.

Festivale katılan 23 yaşındaki Kristian Paredes, Travis Scott ve Drake’e bir milyon doların üzerinde dava açarak, rapçilerin ‘kalabalığı kışkırttığını’ ve onu ‘ağır şekilde yaraladığını’ öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre; festivali düzenleyen şirkete de dava açıldı. Dava dilekçesine göre, özel konuk olarak festivale çağrılan ünlü şarkıcı Drake, Travis Scott ile birlikte sahneye çıktı ve kalabalığı kışkırtmaya yardımcı oldu. Kalabalık arasında izdiham yaşanırken, Drake de Travis Scott ile birlikte performanslarına devam etmekle suçlandı.

'BUNUN OLACAĞINI TAHMİN EDEMEZDİM'

Olay sonrası açıklama yapan Scott, “Gerçekten harap oldum! Böyle bir şeyin olacağını asla hayal edemezdim! Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım” ifadelerini kullanmıştı. Scott ayrıca hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına da destek sağlayacağını açıkladı.

Öte yandan, Travis Scott’un sahne önünde yaşanan izdihama ve seyircilerin ‘konseri durdur’ tepkilerine rağmen konsere devam ettiği iddia edildi. Scott konuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutulurken, o sırada ne olup bittiğini anlamadığını fark ettiği anda da şovu durdurduğunu ifade etti.

'CESETLERİN YANINDAN GEÇEREK...'

Gündemi sallayan bir iddia da şu anda ikinci çocuklarına hamile olan Travis Scott'ın sevgilisi Kylie Jenner ve kardeşi Kendall Jenner hakkında atıldı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cesetlerin arasından geçerek festival alanını gizlice terk ettiklerini öne sürdü. Kaynaklar, aynı zamanda Kylie Jenner ile Travis Scott'ın 3 yaşındaki kızları Stormi'nin de yanlarında olduğunu iddia etti.

İddiaya göre; ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cesetlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak kendilerini gizlediler.

Kylie Jenner olayın ardından “Ben ve ablam Kendall, haberler çıkana kadar konserde insanların öldüğünün farkında değildik” ifadelerinde bulundu. Ancak Jenner’ın paylaşımlarında ambulansların görülmesi de tepkilerin iyice artmasına neden oldu.