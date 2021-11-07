Travis Scott'tan 8 kişinin yaşamını yitirdiği konserine ilişkin açıklama
ABD’nin Teksas eyaletinde rapçi Travis Scott’un Cuma günkü konseri sırasında, yaşanan izdiham sonucunda 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Travis Scott, dün gece sosyal medya hesabından konseri sırasında yaşanan izdihamla ilgili açıklama yaptı.
ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Astroworld festivali kapsamında Cuma günü sahne alan ünlü rapçi Travis Scott’un konseri sırasında, seyirciler arasında izdiham yaşanmış, 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak can vermiş ve birçok kişi yaralanmıştı.
Polis, izdihamın nasıl başladığına dair soruşturma başlatıldığını ve ölenlerin 14 ila 27 yaş aralığında olduğunu ifade ederek bugün sıkışarak ölenlerin isimlerinin açıklanacağını belirtti.
'ASLA HAYAL EDEMEZDİM'
Rapçi Travis Scott, Cuma günü konserinde yaşanan olaydan sonra dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi;
“Gerçekten harap oldum… Böyle bir şeyin olacağını asla hayal edemezdim. Sizleri bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım. Yetkililerle birlikte yakın çalışıyorum. Hayranlarım benim için gerçekten çok önemli ve onlara her zaman olumlu bir deneyim yaşatmak isterim. Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım. Durumun ciddiyetini asla hayal edemezdim.”
TRAVİS SCOTT KİMDİR?
Gerçek adı Jacques Webster olan Travis Scott, 2013'ten itibaren rap dünyasının bilinen isimlerinden biri oldu. Dünyaca ünlü müzik ödülü Grammy Ödülleri'ne sekiz aday gösterildi. Scott’un Kim Kardashian’ın küçük kız kardeşi ve çıkardığı makyaj ürünleriyle serveti 1 milyar doları geçen genç girişimcilerden biri olan Kylie Jenner ile birlikteliğinden bir çocuğu var.
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