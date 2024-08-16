880 nerenin telefon kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüz teknolojisinin en önemli aygıtlarından biri de telefondur. Şehirler ve ülkeler arasındaki telefonla iletişimin en önemli aracı alan kodlarıdır. Dünya üzerindeki ülke sayısı kadar alan kodu vardır. Peki, 880 nerenin telefon kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:03
880 nerenin telefon kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu?
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Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 880 nerenin telefon kodu? +880 hangi ülkenin telefon kodu? 

880 NERENİN ALAN KODU?

880 alan kodu Bangladeş'e aittir. Telefonunuza +880 veya 00880 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Bangladeş'te alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.


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