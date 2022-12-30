90'lara damga vurmuştu: Sadettin Teksoy yıllar sonra ilk kez ekranda
'Teksoy Görevde' programıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, uzun zaman ekranlardan uzak kalmıştı. 90'lara damga vuran ünlü isim, son olarak Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu.
"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan; ilginç, sıra dışı ve gizemli olayları 12 yıl boyunca 'Teksoy Görevde' programı ile televizyonlara taşıyan ünlü sunucu Sadettin Teksoy, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde ortaya çıktı.
90'lı yılların efsane habercisi ve gizem avcısı olan Teksoy, kendine özgü tarzı ve üslubuyla, Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş en benzersiz karakterlerinden birini yaratmış ve ekrana yansıtmıştı.
Ünlü televizyoncu son olarak, Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı. Şimdilerde ise gözlerden uzak, çiftlik hayatı yaşayan Teksoy, yıllar sonra yeniden Güldür Güldür ekibi ile ekranlarda göründü.
Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy'u görenler adeta geçmişte gitti.
İşte Güldür Güldür'ın yılbaşı özel bölümünün tanıtım videosu...
2023’e birlikte giriyoruz. ?? Sürprizlerle dolu yılbaşı özel bölümümüzle cumartesi akşamı 20.00’de, @ShowTV ekranlarında karşınızdayız. ????Kaçırmayın. ??#GüldürGüldürShow pic.twitter.com/kIJjUZM3Q0— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) December 25, 2022
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