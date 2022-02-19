ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet

19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde mutlu sona ulaşmıştı.



Son olarak yıldız şarkıcı ve avukatı Mathew Rosengart, ABD Kongresi tarafından davet edildi.

Kongre Üyesi Charlie Crist ve Eric Swalwell, Spears ve avukatını tebrik ettikten sonra "Nihayet Kasım ayında vesayet sürecinizi tamamen sona erdirebildiğiniz için mutlu olduğumuzu söylemeye gerek yok. Adalete giden yolculuğunuz, vasilik süreci tarafından uygunsuz bir şekilde susturulan birçok kişiye ilham verecek ve onları güçlendirecek" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, davet mektubunu yayınlayan Spears, gurur duyduğunu ancak henüz iyileşme aşamasında olduğunu dile getirdi. Spears, “Mektup sayesinde, hayatımda ilk kez duyulduğumu ve önemli olduğumu hissettim" dedi.

"Ailenin sana karşı olduğu bir dünyada, bunu anlayan ve empati gösteren insanları bulmak gerçekten zor" diyen Spears ayrıca, Kongre'ye davet nedeniyle teşekkür etti.

Kongre üyeleri, Spears'a yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Sizi ve avukatınızı, adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kongre'de bizimle görüşmeye kişisel olarak davet etmek istedik. Hikâyenizin, sizden ve sanatınızdan halihazırda ilham alan milyonların dışında sayısız kişiye güç vereceğine şüphe yok. Lütfen bilin ki, kendiniz için savaşmaktan başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz, ancak isterseniz, vasilik sisteminde karşı karşıya kaldığınız duygusal ve finansal kargaşa hakkında daha fazla bilgi edinmekten memnuniyet duyarız."