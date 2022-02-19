ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet
Babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulduğunu açıklayan Britney Spears, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edildi. 2021 yılının sonlarında özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşmış ve "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düşmüştü
ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde mutlu sona ulaşmıştı.
Son olarak yıldız şarkıcı ve avukatı Mathew Rosengart,
ABD Kongresi tarafından davet edildi.
Kongre Üyesi Charlie Crist ve Eric Swalwell, Spears ve
avukatını tebrik ettikten sonra "Nihayet Kasım ayında vesayet sürecinizi
tamamen sona erdirebildiğiniz için mutlu olduğumuzu söylemeye gerek yok.
Adalete giden yolculuğunuz, vasilik süreci tarafından uygunsuz bir şekilde
susturulan birçok kişiye ilham verecek ve onları güçlendirecek" dedi.
NTV’de yer alan habere göre, davet mektubunu yayınlayan
Spears, gurur duyduğunu ancak henüz iyileşme aşamasında olduğunu dile getirdi.
Spears, “Mektup sayesinde, hayatımda ilk kez duyulduğumu ve önemli olduğumu
hissettim" dedi.
"Ailenin sana karşı olduğu bir dünyada, bunu anlayan ve
empati gösteren insanları bulmak gerçekten zor" diyen Spears ayrıca,
Kongre'ye davet nedeniyle teşekkür etti.
Kongre üyeleri, Spears'a yazdıkları mektupta şu ifadelere
yer verdi:
"Sizi ve avukatınızı, adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kongre'de bizimle görüşmeye kişisel olarak davet etmek istedik. Hikâyenizin, sizden ve sanatınızdan halihazırda ilham alan milyonların dışında sayısız kişiye güç vereceğine şüphe yok. Lütfen bilin ki, kendiniz için savaşmaktan başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz, ancak isterseniz, vasilik sisteminde karşı karşıya kaldığınız duygusal ve finansal kargaşa hakkında daha fazla bilgi edinmekten memnuniyet duyarız."
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