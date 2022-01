Britney Spears kardeşini suçladı: Sen bir pisliksin

31 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Jamie Lynn, kız kardeşi dahil birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği Things I Should Have Said (Anlatmam Gereken Şeyler) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımladı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girdi.

Geçen haftalarda Jamie Lynn'le laf dalaşına giren Britney, Instagram'da kız kardeşine yönelik şu ifadelerin yer aldığı iğneleyici bir mesaj yazdı:

"Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn … özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilerek!!!! Sen dahil bütün ailem BİLMEDİĞİNİZİ söylüyorsunuz…. Saçmalık!!!"

Britney şöyle devam etti: "Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama, lanet olasıca, yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse !!!! Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse !!!! Sen bir pisliksin, Jamie Lynn."

Britney geçen haftalarda yeni anı kitabı üzerine kız kardeşine bir ihtarname göndermişti.

Şarkıcının avukatı, Jamie Lynn'i Britney'i sömürmekle suçlayan mektupta şunları yazmıştı:

"Britney kitabınızı okumamış ve okumayı düşünmüyor olsa da o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Britney buna tahammül etmeyecek, etmemeli de."

Spears'ın kişisel işleri, mesleki randevuları ve mali durumunu 2008'den Kasım 2021'e kadar vasilik kontrol etti.

13 yıl sonra vasiliğe son veren Kaliforniya'daki duruşmada Yargıç Brenda J. Penny oldu.

Yargıç Penny karara dair, "Britney Jean Spears'ın kendisi ve mülkü artık vasiliğe ihtiyaç duymuyor" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe