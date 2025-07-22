ABD, vize ücreti ödeyen ülkelerden en az 250 dolar "vize bütünlüğü ücreti" alacağını duyurdu. Peki, ABD vize ücreti ne kadar? Kimler 250 dolar vize bütünlüğü ücreti ödemek zorunda?

ABD VİZE MALİYETİNE EK EN AZ 250 DOLAR ÖDENECEK?

ABD, Trump yönetiminin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu 'One Big Beautiful Bill Act'e (Büyük ve Güzel Yasa) göre, uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir "vize bütünlüğü ücreti" ödemelerini isteyecek.

VİZE MUAFİYET PROGRAMI ÜLKELERİ EK ÖDEME YAPMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD 2024 yılında yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi. Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere 'Vize Muafiyet Programı'na dahil olan ülkelerden gelen turistler ve iş seyahatindeki kişiler 90 gün veya daha kısa süreli kalışlar için vize almıyor. Ancak Türkiye gibi mevcut durumda vize ücreti ödeyen ülkeler ise vize ücretine ek olarak 250 dolar "vize bütünlüğü ücreti" verecek. Yeni ücret, özellikle yüksek başvuru ücretleri ve seyahat masraflarıyla boğuşan kişiler için vize sürecine önemli bir maliyet ekliyor. Örneğin, dört kişilik bir aile için tek bir turist vizesi artık yalnızca vize bütünlüğü ücreti olarak 1.000 dolar içerebiliyor.

VİZE BÜTÜNLÜĞÜ ÜCRETİ GERİ ÖDENECEK: KİMLER ALABİLECEK?

Ücretin vize onayı sırasında tahsil edileceği ve koşullara uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebileceği belirtildi. Ancak geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Yeni ücreti uygulayan kurum olan İç Güvenlik Bakanlığı, politikanın uygulanmasının diğer ayrıntılar hakkında henüz ayrıntı da vermedi.