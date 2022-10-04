'Rengarenk UFO' görüldüğü iddia edildi

04 Ekim 2022 Salı, 16:08

ABD'nin, Missouri eyaletinde bulunan North Point Lisesinin yakınınlarında beliren bir ışıklar, görenleri hayrete düşürdü.

The Daily Star'ın haberine göre, Lise binasının üzerinde mavi ve pembe ışıklarla parlayan bir cisim belirdi.

Gizemini koruyan olaya tanıklık eden kişiler, UFO gördüklerini iddia etti.

Görenleri şaşkına çeviren 'Rengarenk UFO', bir anda ortadan kayboldu. Bu olaya tanıklık eden öğrenciler paniğe kapılarak çığlıklar atmaya başladı.

KİMSE AÇIKLAYAMIYOR

Kimsenin açıklayamadığı tuhaf olay, tanıklık eden bir çok kişinin, dünyanın yakınlarından bir UFO geçtiğine inanmasına sebep oldu.

North Point Lisesi'nde okuyan bir kız tarafından yakalanan görüntüler, bu olaya dair en net görüntüleri sağladı.

Bu ışıklar, uzun ve düz bir oval şekilnde gökyüzünde bir süre asılı kaldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Kimsenin açıklayamadığı bu gizemli olay görenlerde merak uyandırmaya devam ediyor.