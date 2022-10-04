'Rengarenk UFO' görüldüğü iddia edildi
ABD'de bir okulun yakınlarında beliren ve kimsenin ne olduğunu anlayamadığı mavi ve pembe ışıklar, bir süre gökyüzünde görüldükten sonra bir anda kayboldu.
ABD'nin, Missouri eyaletinde bulunan North Point Lisesinin yakınınlarında beliren bir ışıklar, görenleri hayrete düşürdü.
The Daily Star'ın haberine göre, Lise binasının üzerinde mavi ve pembe ışıklarla parlayan bir cisim belirdi.
Gizemini koruyan olaya tanıklık eden kişiler, UFO gördüklerini iddia etti.
Görenleri şaşkına çeviren 'Rengarenk UFO', bir anda ortadan kayboldu. Bu olaya tanıklık eden öğrenciler paniğe kapılarak çığlıklar atmaya başladı.
KİMSE AÇIKLAYAMIYOR
Kimsenin açıklayamadığı tuhaf olay, tanıklık eden bir çok kişinin, dünyanın yakınlarından bir UFO geçtiğine inanmasına sebep oldu.
North Point Lisesi'nde okuyan bir kız tarafından yakalanan görüntüler, bu olaya dair en net görüntüleri sağladı.
Bu ışıklar, uzun ve düz bir oval şekilnde gökyüzünde bir süre asılı kaldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu. Kimsenin açıklayamadığı bu gizemli olay görenlerde merak uyandırmaya devam ediyor.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma