ABD'de LGBTQ+ bireylerinde rekor artış: Son 10 yılda iki katına ulaştı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:10

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:10

CNN'in haberine göre ABD’de yapılan yeni bir anket, kendini LGBTQ+ olarak tanımlayan bireylerin sayısında rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılında yapılan araştırmaya göre, nüfusun %7,6’sı kendini LGBTQ+ kimliğiyle ifade ediyor. Bu oran, 2012’de %3,5 seviyesindeyken, son yıllarda neredeyse iki katına çıktı. Özellikle Gen Z (1997-2006 doğumlular) arasında LGBTQ+ kimliğiyle tanımlanan bireylerin oranı %22,7’ye ulaştı.

LGBTQ+ KİMLİĞİ ABD'DE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Gallup tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, ABD’de LGBTQ+ olarak tanımlanan bireylerin oranı geçen yıla göre %1’den fazla artarak %7,6’ya ulaştı.

2012 yılında bu oran %3,5’ti, 2020’de %5,6’ya, 2023’te ise %6,5’e yükseldi.

2024 itibarıyla, kendini LGBTQ+ olarak tanımlayanların %5,2’si biseksüel, %2’si eşcinsel, %1,4’ü lezbiyen ve %1,3’ü transgender olduğunu belirtti.

Yaklaşık %1’lik bir kesim ise panseksüel, aseksüel veya queer kimliğiyle tanımlandığını ifade etti.

Ankete katılanların %85,7’si heteroseksüel olduğunu belirtirken, %5’i bu soruya yanıt vermedi.

Bu artışın en büyük nedeni, genç nesillerin LGBTQ+ kimliklerini daha açık bir şekilde ifade etmesi olarak gösteriliyor.

GENÇLER ARASINDA LGBTQ+ KİMLİĞİ DAHA YAYGIN

Araştırmaya göre, Gen Z bireylerinin (18-27 yaş arası) %22,7’si kendini LGBTQ+ olarak tanımlıyor. Bu oran, önceki nesillere kıyasla önemli bir fark yaratıyor:

Millennials (1981-1996 doğumlular) arasında LGBTQ+ oranı %11,2’ye yükseldi.

Gen X (1965-1980 doğumlular) arasında bu oran %5,7.

Baby Boomers (1946-1964 doğumlular) arasında ise sadece %2,2.

En yaşlı nesil olan Silent Generation’da (1945 ve öncesi doğanlar) ise oran %1,8 ile en düşük seviyede.

LGBTQ+ KİMLİĞİ KADINLAR ARASINDA DAHA YAYGIN

Anket, LGBTQ+ kimliğiyle tanımlanma oranının cinsiyete göre de değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kadınların %10’u kendini LGBTQ+ olarak tanımlarken, erkeklerde bu oran %6.

Bu fark özellikle Gen Z’de belirgin: Genç kadınların %31’i LGBTQ+ olarak tanımlanırken, erkeklerde bu oran %12.

Millennials arasında ise kadınların %18’i, erkeklerin %9’u LGBTQ+ kimliğine sahip olduğunu belirtti.

Bu farkın nedenleri hakkında konuşan uzmanlar, erkekler üzerindeki heteronormatif baskının daha güçlü olması nedeniyle, kadınların kimliklerini daha rahat ifade edebildiğini belirtiyor.