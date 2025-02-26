ABD'de LGBTQ+ bireylerinde rekor artış: Son 10 yılda iki katına ulaştı
Yeni anket sonuçlarına göre, ABD’de LGBTQ+ bireylerin oranı her geçen yıl artıyor. Özellikle genç nesiller arasında bu kimlikleri açıkça ifade edenlerin oranında büyük bir yükseliş var.
CNN'in haberine göre ABD’de yapılan yeni bir anket, kendini LGBTQ+ olarak tanımlayan bireylerin sayısında rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılında yapılan araştırmaya göre, nüfusun %7,6’sı kendini LGBTQ+ kimliğiyle ifade ediyor. Bu oran, 2012’de %3,5 seviyesindeyken, son yıllarda neredeyse iki katına çıktı. Özellikle Gen Z (1997-2006 doğumlular) arasında LGBTQ+ kimliğiyle tanımlanan bireylerin oranı %22,7’ye ulaştı.
LGBTQ+ KİMLİĞİ ABD'DE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Gallup tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, ABD’de LGBTQ+ olarak tanımlanan bireylerin oranı geçen yıla göre %1’den fazla artarak %7,6’ya ulaştı.
- 2012 yılında bu oran %3,5’ti, 2020’de %5,6’ya, 2023’te ise %6,5’e yükseldi.
- 2024 itibarıyla, kendini LGBTQ+ olarak tanımlayanların %5,2’si biseksüel, %2’si eşcinsel, %1,4’ü lezbiyen ve %1,3’ü transgender olduğunu belirtti.
- Yaklaşık %1’lik bir kesim ise panseksüel, aseksüel veya queer kimliğiyle tanımlandığını ifade etti.
- Ankete katılanların %85,7’si heteroseksüel olduğunu belirtirken, %5’i bu soruya yanıt vermedi.
Bu artışın en büyük nedeni, genç nesillerin LGBTQ+ kimliklerini daha açık bir şekilde ifade etmesi olarak gösteriliyor.
GENÇLER ARASINDA LGBTQ+ KİMLİĞİ DAHA YAYGIN
Araştırmaya göre, Gen Z bireylerinin (18-27 yaş arası) %22,7’si kendini LGBTQ+ olarak tanımlıyor. Bu oran, önceki nesillere kıyasla önemli bir fark yaratıyor:
- Millennials (1981-1996 doğumlular) arasında LGBTQ+ oranı %11,2’ye yükseldi.
- Gen X (1965-1980 doğumlular) arasında bu oran %5,7.
- Baby Boomers (1946-1964 doğumlular) arasında ise sadece %2,2.
- En yaşlı nesil olan Silent Generation’da (1945 ve öncesi doğanlar) ise oran %1,8 ile en düşük seviyede.
LGBTQ+ KİMLİĞİ KADINLAR ARASINDA DAHA YAYGIN
Anket, LGBTQ+ kimliğiyle tanımlanma oranının cinsiyete göre de değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor.
- Kadınların %10’u kendini LGBTQ+ olarak tanımlarken, erkeklerde bu oran %6.
- Bu fark özellikle Gen Z’de belirgin: Genç kadınların %31’i LGBTQ+ olarak tanımlanırken, erkeklerde bu oran %12.
- Millennials arasında ise kadınların %18’i, erkeklerin %9’u LGBTQ+ kimliğine sahip olduğunu belirtti.
Bu farkın nedenleri hakkında konuşan uzmanlar, erkekler üzerindeki heteronormatif baskının daha güçlü olması nedeniyle, kadınların kimliklerini daha rahat ifade edebildiğini belirtiyor.
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