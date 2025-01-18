Netflix TBMM’de: AKP'den LGBT eleştirisi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 17:10

Güncelleme: 18.01.2025 - 17:10

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, önceki gün Meclis’te Netflix temsilcilerini dinledi. AKP’li milletvekilleri burada temsilcilere LGBT içerikli dizileri eleştirdi. AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Netflix’in LGBT propaganda aracına dönüştürüldüğüyle ilgili endişe taşıdıklarını söyledi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da “Netflix platformu LGBT’yi özel olarak destekliyor mu?” sorusunu yöneltti.

Vekillerin sorularını yanıtlayan Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili “Bizim ekranımızda çok çeşitli şeyler görüyorsunuzdur ama bu bir baskı veya lobi sebebiyle değil, herkesin kendini bulduğu bir ekran olabilmek amacıyla. Herhangi bir konuda, buna LGBT de dâhil, bir lobi baskısı sebebiyle bir içerik yapmışlığımız olmadı” dedi.

Mavili, AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ın “LGBT veya cinsiyetsizlikle alakalı ‘Bu yayın bunları içeriyor’ diye uyarılar var mı?” sorusu üzerine de “Eğer LGBT ilişkisi içeren bir içerikse zaten +18. Cinsellik de içeriyorsa zaten cinsellik etiketli. Ama biz bireylerin yaşam tarzları, cinsel eğilimleri gibi Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’yle de korunan özellikleriyle ilgili etiketleme yapamıyoruz” dedi.

‘DOĞRU BİR TARTIŞMA DEĞİL’

Komisyonda söz alan DEM Parti’li Sevilay Çelenk Özen ise “LGBT içeriklerine yer vermenin özendirici ya da normalleştirici olması doğru bir tartışma değil” eleştirisini getirdi. Ulusal kanallardaki yerli dizilerden örnek veren Özen “Aile dediğimizde de hepimiz aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bana kalırsa yerli dramamızda bakıyorsunuz, kayınpeder gelinini, gelin kendi kayınbiraderini, kardeş diğerini ölümcül pratiklerle zorlayabiliyor ve müthiş bir husumet var. Bütün aile yapımlarında dramamız esas olarak bu tür çatışmalar üzerine kurulu. Bunlar aile yapımızı tehdit etmiyor da niye öteki ediyor?” diye konuştu.











