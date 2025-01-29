Erdoğan LGBTİQ+'ları hedef aldı, 'Veba gibi yayılan LGBT sapkınlığı' dedi: 'Şiddet ve ayrımcılık körükleniyor'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün katıldığı bir programda, “Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı da gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise Erdoğan’ın ifadelerine tepki gösterdi.

Platformun avukatlarından Esin İzel Uysal, “Nasıl ki kadınlar aleyhine söylenen sözler, kadın düşmanı ifadeler toplum içerisinde kadın cinayetlerinin artmasına neden oluyorsa bunun önünü açıyorsa LGBTİQ+’larla ilgili her bir olumsuz ve ayrımcı ifade de LGBTİQ+’ların hayatını olumsuz etkiliyor. Şiddeti ve ayrımcılığı körüklüyor. Bu açıdan yetkililerin söylediği her sözün toplumda bir karşılığı var, olumlu ya da olumsuz anlamda diyebilirim. Bütün bunlar LGBTİQ+ düşmanı fikirlerin yayılmasına, artmasına ve LGBTİQ+’ların daha fazla ayrımcılık uğramasına neden oluyor” dedi.

Uysal sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu politikaların bir aile odaklı politikalarla ve nüfus politikalarıyla birlikte daha fazla arttığını görüyoruz. Örneğin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmayı da asıl iktidar LGBTİQ+’lar üzerinden yürütmüştü. Bu aile odaklı politikaları da bu perspektiften ileri sürüyor. Bu şekilde devam ederse nasıl ki kadın cinayetleri arttı., LGBTİQ+’larla ilgili ayrımcılığın da daha fazla artacağını söyleyebiliriz.”