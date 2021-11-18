Araştırma: Çay ve kahve tüketimi felç ve demans riskini azaltıyor
Bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, çay ve kahve tüketiminin felç ve demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Günde 2 ila 3 fincan kahve, 3 ila 5 fincan çay ya da 4 ila 6 fincan kahve ve çayı bir arada içen kişilerin felç geçirme ya da demans olma riskinin oldukça düşük olduğu tespit edildi.
Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada, çay ve kahve tüketiminin felç ve demansa olan etkisi incelendi.
Türünün en büyüğü olan araştırmada, 50 ila 74 yaş arasındaki 365 bin kişi 10 yıldan uzun bir süre takip edildi.
Sputnik Türkiye'nin The Guardian'dan aktardığı habere göre, Çin'deki Tianjin Tıp Üniversitesi'nden Yuan Zhang ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılar, UK Biobank'a ne kadar kahve ve çay tükettiklerini bildirdi.
Araştırma boyunca katılımcıların 5 bin 79'unda demans gelişti ve 10 bin 53'ü de en az bir kez felç geçirdi.
Araştırmacılar, günde 2 ila 3 fincan kahve, 3 ila 5 fincan çay ya da 4 ila 6 fincan kahve ve çayı bir arada içen kişilerin felç geçirme ya da demans olma riskinin oldukça düşük olduğunu tespit etti.
Günde 2 ila 3 fincan kahve ve 2 ila 3 fincan çay içenlerin felç geçirme riskinin yüzde 32 ve demans yaşama riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu belirlendi.
Sonuçları 'Plos Medicine' dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, "Bulgularımız, kahve ve çayın ayrı ayrı veya birlikte orta düzeyde tüketilmesinin daha düşük felç ve demans riski ile ilişkili olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
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