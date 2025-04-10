ABD’li oyuncu Mel Novak 90 yaşında hayatını kaybetti

‘Ölüm Oyunu’ ve ‘Kara Kuşak Jones’ gibi filmlerle tanınan ABD’li oyuncu Mel Novak, 90 yaşında doğal sebeplerle yaşamını yitirdi. Ölüm haberini kızı Nikol Conant duyurdu.

ABD’li oyuncu Mel Novak 90 yaşında hayatını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:31

Amerikalı sinema oyuncusu Mel Novak’tan acı haber geldi. ‘Kara Kuşak Jones’, ‘Ölüm Oyunu’ ve ‘Göze Göz’ gibi birçok aksiyon filminde rol alan Novak, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini kızı Nikol Conant duyurdu. Conant, babasının California’da bir bakım ve tedavi merkezinde doğal sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mel Novak’ın ölümü, başta aksiyon sineması hayranları olmak üzere, birçok sinemaseveri yasa boğdu.

MEL NOVAK KIİMDİR?

Mel Novak, 16 Haziran 1933’te Pittsburgh, Pennsylvania’da dünyaya geldi. Kariyerine sporla başlayan Novak, profesyonel beyzbol oynadıktan sonra oyunculuk alanına yöneldi.

1970’li ve 1980’li yıllarda Bruce Lee’nin de rol aldığı ‘Ölüm Oyunu’ (Game of Death) filmindeki kötü adam rolüyle geniş kitlelerce tanındı. ‘Kara Kuşak Jones’ ve ‘Göze Göz’ gibi filmlerle de aksiyon türünde adını duyurdu. Sert mizacı, dövüş sahnelerindeki performansı ve karizmatik duruşuyla döneminin ikonik kötü karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Mel Novak aynı zamanda birçok yardım kuruluşunda gönüllü olarak yer almış, cezaevleri ve evsiz barınaklarında motivasyon konuşmalarıyla da topluma katkı sunmuştu.


Etiketler: #Mel Novak

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