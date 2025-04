'Dennis the Menace' dizisinde 'Dennis Mitchell' karakterine hayat veren aktör Jay North hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:58

1959-1963 yılları arasında yayınlanan sitcom Dennis the Menace ile ün kazanan Jay North, uzun yıllar süren kanserle mücadelesinin ardından Pazar günü hayatını kaybetti. North, 73 yaşındaydı.

North’un ölümünü, Laurie Jacobson, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Jacobson, Facebook’ta şu açıklamayı yaptı:

“Jeanne Russell az önce bizi aradı ve çok üzücü ama beklenmedik olmayan bir haber verdi. Sevgili dostumuz Jay North birkaç yıldır kanserle mücadele ediyordu ve bu sabah öğle saatlerinde Jay evinde huzur içinde vefat etti.”

Jacobson, North’un Hollywood’da ve sonrasında zorlu bir yolculuk geçirdiğini, ancak bunun hayatını tanımlamasına izin vermediğini belirtti. "Dağ kadar büyük bir kalbi vardı, dostlarını çok severdi. Bizi sık sık arar ve her konuşmasını ‘Sizi tüm kalbimle seviyorum’ diye bitirirdi. Biz de onu tüm kalbimizle sevdik. Artık acı çekmiyor, acıları sona erdi. Nihayet huzur içinde" dedi.

JAY NORTH’UN KARİYERİ

Jay North, 3 Ağustos 1951’de doğmuş ve televizyona ilk kez Queen for a Day adlı yarışma programı ile çıkmıştır. Ardından Wanted, Dead or Alive, 77 Sunset Strip, Rescue 8, The Westinghouse Desilu Playhouse ve Sugarfoot gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Ancak, North’un asıl çıkışı 1959’da Dennis the Menace adlı sitcomda şamatacı Dennis Mitchell rolünü üstlenmesiyle gerçekleşti. Bu, aynı adlı çizgi romandan uyarlanan ve CBS kanalında yayınlanan dört sezonluk aile komedisiydi.

Dennis the Menace'ın çekimlerine ek olarak, North, dizinin sponsorları olan Kellogg's, Best Foods, Skippy Fıstık Ezmesi ve Bosco Çikolatalı Süt gibi markaların reklamlarında da yer almıştı. Ayrıca The Donna Reed Show ve The Red Skelton Show gibi varyete programlarında çapraz gösterimlerde Dennis rolünü oynadı.

Beyaz perdede ise North, 1959’da The Miracle of the Hills ve The Big Operator gibi filmlerde rol almıştır. Dennis the Menace dizisinin sona ermesinin ardından, North kişisel mücadeleleri hakkında konuşmuş ve setteki hatalarından dolayı teyzesinin kendisini sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini iddia etmiştir. North, bir röportajda, işin baskıları ve rol arkadaşı Joseph Kearns’ın ölümünün ardından ciddi bir depresyona girdiğini ve dünyadan elini eteğini çektiğini belirtmiştir.

SONRAKİ YILLAR VE SESLENDİRME KARİYERİ

Dennis the Menace’ın ardından North, Wagon Train, The Lucy Show ve The Man from U.N.C.L.E. gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer almış, 1966’da ise Maya adlı aksiyon filminde Terry Bowen rolünü oynamıştır. North daha sonra animasyon dünyasında da seslendirme sanatçısı olarak yer almış, Here Comes the Grump, The Banana Splits Adventure Hour ve The Pebbles and Bamm-Bamm Show gibi projelerde rol aldı.

1974 yapımı The Teacher ve 1980 yapımı Scout's Honor gibi projelerde de ara sıra canlı oyunculuk performanslarına imza atmıştı. IMDb’ye göre, son kamera karşısına geçişi 2003 yapımı Dickie Roberts: Eski Çocuk Yıldız adlı belgeseldir.

HAYAT BOYU ARKADAŞLIK

My Three Sons dizisinin başrol oyuncusu Stanley Livingston, North’un ölümüne dair sosyal medya üzerinden şunları yazdı:

“Eski bir dostumu daha kaybettim, Jay North - eski Dennis the Menace dizisinde Dennis Mitchell'ı canlandıran!” Livingston, Jay North’un kazandığı Dennis rolü için adaylık aldığını, ancak kazanamayarak North ile hayat boyu arkadaş olduklarını belirtti.