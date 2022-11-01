Özgürlük Savaşçısı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Özgürlük Savaşçısı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Özgürlük Savaşçısı filminin konusu ne? Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncuları kim? Özgürlük Savaşçısı filminin IMDb puanı kaç?
Özgürlük Savaşçısı (The Free State Of Jones), yönetmenliğinde ve senaryosunda Gavin Ross olan, 2016 yapımlı bir savaş filmidir.
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Newton Knight, Amerikan İç Savaşı döneminde Güney'de yaşayan fakir bir çiftçidir. Newton, yaşadığı maddi sıkıntılardan kurtulmanın bir yolunu arar. Kendisi gibi çiftçiler, köleler ve firarileri bir araya getirip, Mississippi'de bağımsız bir devlet kurmalarını sağlayacak büyük ve zorlu bir ayaklanma başlatır. Hükümet ise bu ayaklanmayı durdurmak için elinden geleni yapacaktır.
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew McConaughey
Gugu Mbatha-Raw
Mahershala Ali
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Özgürlük Savaşçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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