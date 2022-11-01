Özgürlük Savaşçısı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Kasım 2022 Salı, 12:17

Özgürlük Savaşçısı (The Free State Of Jones), yönetmenliğinde ve senaryosunda Gavin Ross olan, 2016 yapımlı bir savaş filmidir.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Newton Knight, Amerikan İç Savaşı döneminde Güney'de yaşayan fakir bir çiftçidir. Newton, yaşadığı maddi sıkıntılardan kurtulmanın bir yolunu arar. Kendisi gibi çiftçiler, köleler ve firarileri bir araya getirip, Mississippi'de bağımsız bir devlet kurmalarını sağlayacak büyük ve zorlu bir ayaklanma başlatır. Hükümet ise bu ayaklanmayı durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew McConaughey

Gugu Mbatha-Raw

Mahershala Ali

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Özgürlük Savaşçısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.