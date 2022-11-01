Bay Cam filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Kasım 2022 Salı, 12:05

Bay Cam (Glass), yönetmenliğinde ve senaryosunda M. Night Shyamalan olan, 2019 yapımı fantastik gerilim filmidir.

BAY CAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oldukça güçlü olan karakter David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden en tehlikesi olan The Beast'in peşine düşer. Mr. Glass, bu olay sırasında hassas kemiklerini şeytani aklıyla birleştiriyor ve gölgesi de ortaya çıkmaya başlar. Glass'ın bildiği bazı önemli sırlar, iki karakter için de büyük önem kazanır. Üç adam, süper kahraman olduklarına inanan insanlar konusunda uzmanlaşmış bir psikiyatristten tedavi almak üzere aynı kliniğe yatarlar. Mr. Glass ve Crumb, bir araya geldiklerinde bir kaçış düzenlerler. Dunn ise firar eden bu ikilinin peşine düşer.

BAY CAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James McAvoy

Bruce Willis

Anya Taylor-Joy

BAY CAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bay Cam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.