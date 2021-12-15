Şarkıcı Gülçin Ergül'ün ailesinden açıklama

15 Aralık 2021 Çarşamba, 12:50

İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor.



Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül'ün taburcu edileceği öğrenildi.

Gülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

"PARMAKLARINDA KIRIKLAR VAR"

Çok üzgün olduklarını ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, inşallah doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz. Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı."

"ERDAL'A ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Babası Ali Rıza Ergül de söylenecek çok fazla bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını belirten Baba Ergül, "Erdal'ımız vefat etti, dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum, teşekkür ediyorum. Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.