Şarkıcı Mine Koşan zatürreye yakalandı
Bir süredir hasta olduğunu söyleyen şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı.
4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı Mine Koşan, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Bir süredir hasta olduğunu belirten Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle."
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