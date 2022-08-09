ABD'li tenisçi Serena Williams, Kanada'da zafere ulaştı!
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl tek kadınlar kategorisindeki ilk galibiyetine, katıldığı Kanada Açık turnuvasında ulaştı.
Serena Williams, yılın ilk tekler galibiyetine Kanada Açık'ta ulaştı.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında mücadele eden 40 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar ilk turunda dünya 57 numarası İspanyol Nuria Parrizas Diaz ile karşılaştı.
1 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından Williams, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzaklaşan ve dünya sıralamasında 407. basamakta yer alan Serena Williams, tek kadınlar kategorisinde son galibiyetini, geçen yıl katıldığı Fransa Açık grand slam turnuvasında elde etmişti.
Bu sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda eden Williams, öncesinde düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'nın çift kadınlar kategorisinde galibiyet sevinci yaşamıştı.
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