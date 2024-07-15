ABD'li şarkıcı Katy Perry yanlış bayrağı paylaştı, alay konusu oldu

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:22

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:23

EURO 2024 finalinde İngiltere ile karşılaşan İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin final maçı öncesi yaptığı paylaşım ise eleştirilerin odağı oldu.

İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile evli olan şarkıcı, X hesabında "Futbol eve dönüyor" mesajını Birleşik Krallık bayrağı emojisiyle paylaştı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları, Perry'nin Birleşik Krallık yerine yalnızca İngiltere bayrağı kullanması gerektiğini söyleyerek şarkıcıyı eleştirdi.

Sosyal medyada "Katy, bu İngiltere bayrağı. Birleşik Krallık'ın geri kalanı İngiltere'yi desteklemiyor olabilir" ve "Bir dahaki sefere doğru bayrağı kullanmaya çalış" gibi yorumlar yapıldı.

ALBÜM GELİYOR

Öte yandan, şarkıcı yeni albümünün adının "143" olacağını duyurdu.

Şarkıcının altıncı albümü 20 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Pop şarkıcısı, albümün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. "143", 1990'ların başında çağrı cihazlarıyla gönderilen mesajlarda sıklıkla kullanılan "Seni seviyorum" anlamına gelen bir koddur.

Şarkıcı albümünün çıkış şarkısı "Woman's World"ü yayınladı. Perry son albümü "Smile"ı 2020 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu.