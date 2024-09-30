ABD'nin ikonik gölünde esrarengiz çukurlar bulundu: Gölün dibinde gizemli yapılar keşfedildi!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:02

Güncelleme: 30.09.2024 - 22:02

ABD'nin en ünlü göllerinden biri olan Michigan Gölü'nün dibinde, iki yıl önce sonar taramalarıyla keşfedilen gizemli yapılar bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. İlk olarak 2022’de fark edilen bu yapılar, devasa doğal çukurlar olarak tanımlandı. Araştırmacılar, göl tabanındaki bu tuhaf yapılarla ilgili sırları çözmeye çalışıyorlar.

GİZEMLİ DAİRELER ARAŞTIRILIYOR

Çukurların derinliği 6 ile 12 metre arasında değişirken, çapları ise 150 ila 300 metre arasında değişiyor. Bu yapıların gölün jeolojik yapısına bağlı olarak mı yoksa başka bir sürecin etkisiyle mi oluştuğu henüz netleşmedi. Daha önce benzer yapılar Michigan’a komşu olan Huron Gölü’nde de tespit edilmişti ve bu yapıların çoğu yeraltı suyunun erittiği kireçtaşı nedeniyle oluşan mağaralar, yani obruklar olarak açıklanmıştı.

40 ÇUKUR KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılardan Brendon Baillod’a göre bu çukurların kesin olarak sinkhole (obruk) olup olmadığı henüz kanıtlanmış değil. Baillod, bu oluşumların hidrokarbon gazlarının sıkışıp yüzeye çıkması veya suyun alttan yukarı doğru hareketiyle de ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Şu ana kadar yaklaşık 40 çukur keşfedildi ancak araştırmacılar, ilerleyen zamanlarda daha fazlasının bulunabileceğini öngörüyor. Bu çukurların Michigan Gölü’nün ekosistemi üzerindeki etkilerinin ne olduğu henüz belirsiz. Uzmanlar, bu alanları daha fazla inceleyerek bölgenin biyolojik ve jeolojik yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.