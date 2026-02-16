Abur cuburları çocuklardan nasıl uzak tutarız?

Gençlerin yetişkinlere göre daha hızlı bir metabolizmaya sahip olduğunu düşünürsek okula giderken bir çikolata ve eve dönerken bir paket cips almanın pek de sorun yaratmayacağını düşünülebilir.

Fakat, İngiliz Beslenme Vakfı'ndan beslenme bilimci Dr. Simon Steenson'a göre durum hiç öyle değil.

Steenson "Kanıtlar, dört yaşın üzerindeki fazla kilolu ve obez erkek çocukların her gün 140-500, aynı yaş grubundaki kız çocukların ise 160-290 fazla kalori tükettiğini gösteriyor" diyor.

Ayrıca bu konuda önemli bir uyarı da yapıyor:

"Obezite, çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyerek yüksek tansiyon ve solunum güçlüğü gibi rahatsızlıkların riskini artırabilir, ayrıca zorbalığa maruz kalma ve düşük özgüvene de sebep olabilir."

Çocuklara beslenme eğitimi veren Flavour School'un kurucu ortağı olan Leeds Üniversitesi'nden Dr. Nicholas Wilkinson'a göre, genç yaşta kötü beslenme ileriki yaşlarda vücudu etkileyebilir.

Wilkinson, "Küçükken iyi beslenmezseniz, besleyiciliği daha düşük olan gıdalarla yaşamaya uygun bir metabolizma geliştirebilirsiniz. Büyüdüğünüz zorlu koşullarla başa çıkmanıza yardımcı olur, ancak uzun vadede vücudunuz için iyi değil" diyor.

Pediatrik diyetisyen Hannah Whittaker da, bu sorunun erken yaşlarda ele alınmasının önemini vurguluyor: