Aç karna 1 bardak içilmesi yeterli... Kolesterolü düşürüyor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:04

Güncelleme: 30.09.2023 - 19:04

Kolesterol, vücudun normal işleyişi için gerekli bir yağ türüdür. Ancak yüksek kolesterol seviyeleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kolesterol seviyelerini kontrol altına almak için sağlıklı bir diyet önemlidir. Yüksek kolesterolün zararları ciddi olabilir, ancak diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri ve doktor tavsiyelerine uymak kolesterol seviyelerini kontrol altına alabilir

KOLESTROLÜN DÜŞMANI CEVİZ SUYU

Kötü kolestrolün en büyük düşmanı ceviz suyu. Dr. Ender Saraç kolestrolü düşürmek için ceviz suyunu öneriyor.

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına suyu içip cevizleri yiyin.

Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırır. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur. Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir. Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler. Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir

KOLESTROLÜ DÜŞÜREN DİĞER BESİNLER

Yulaf: Yulaf lif bakımından zengindir ve LDL (kötü) kolesterolü azaltmaya yardımcı olabilir. Kahvaltılarda yulaf ezmesi veya yulaf lapası tercih edebilirsiniz.

Badem ve Fındık: İyi yağlar içeren badem, fındık gibi kuruyemişler, LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir. Ancak bu besinleri porsiyonlarına dikkat ederek tüketmelisiniz.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, doymamış yağlar açısından zengin olup LDL kolesterolü azaltabilir. Salatalarda ve yemeklerde zeytinyağı kullanmayı tercih edin.

Balık: Somon, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri içerir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir. Haftada en az iki kez balık tüketmeyi hedefleyin.

Yumurta Akı: Yumurta sarısındaki kolesterol miktarı yüksek olabilir, ancak yumurta akı düşük yağlı bir protein kaynağıdır. Yumurta tüketiyorsanız, yumurta akını tercih edebilirsiniz.

Keten Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve lif içeren keten tohumları, kolesterolü kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Yulaf veya yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.

Soğan ve Sarımsak: Soğan ve sarımsak, kolesterol seviyelerini düşürebilecek antioksidan bileşenler içerir. Yemeklerinize lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

Meyve ve Sebzeler: Renkli meyve ve sebzeler, lif, antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengindir. Bu besinleri bolca tüketmek, kolesterol kontrolünü destekleyebilir.

Bulgur ve Kuru Baklagiller: Bulgur, kepekli tahıl olarak lif açısından zengindir. Kuru baklagiller de lif ve protein bakımından zengin bir seçenektir.

Yeşil Çay: Yeşil çay, antioksidanlar içerir ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Günde birkaç fincan yeşil çay içmeyi deneyin.