İbrahim Saraçoğlu öneriyor: Günde 2 bardak için kolesterole veda edin
Doğanın sunduğu nimetler arasında yer alan mısır, sadece taneleriyle değil, aynı zamanda püskülleriyle de dikkat çekiyor. Mısır püskülleri, mısırın koçanından çıkan tüylü yapılar olarak bilinir ve içerdikleri doğal bileşikler sayesinde sağlığa pek çok olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. İşte mısır püskülünün sağlığa sunduğu gizli yararlar:
Mısır dünya çapında sevilen bir besindir. Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitkidir. Haşlanmış sade bir şekilde tüketildiği gibi, közlenmiş ve patlamış olarakta tüketilir. Ancak püskülğ çoğu kişi tarafından çöpe atılır. Sakinleştirici etkilerden ödem azaltmaya kadar, mısır püskülünün sağlık dünyasında taşıdığı gizli güçleri keşfedin. Ayrıntıları keşfedin, sağlığınıza doğal bir dokunuş katın!
MISIR PÜSKÜLÜ İLE SAĞLIĞINIZI DESTEKLEYİN
Mısır püskülü, mısır bitkisinin tepesindeki tüylerle kaplı yapıdır. Mısırın olgunlaşmış koçanından çıkan bu püsküller, mısırların üzerindeki tüyli ve ipeksi görünümüyle tanınır. Mısır püskülleri genellikle mısır taneleri ile birlikte tüketilmez, ancak mısırın dış katmanlarını çıkardığınızda bu püsküller ortaya çıkar.
MISIR PÜSKÜLÜNÜN BİLİNMEYEN YARARLARINA ŞAŞIRACAKSINIZ
İdrar Yolu Sağlığı
Mısır püsküllerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri idrar yolu sağlığının desteklenmesidir. İçerdikleri doğal bileşikler sayesinde, idrar yollarını temizlemede yardımcı olabilirler. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Antioksidan İçeriği
Mısır püsküllerinde antioksidanlar bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilirler. Bu nedenle, mısır püsküllerinin anti-aging etkileri olduğuna inanılır.
Ödem Azaltma
Mısır püskülleri, idrar söktürücü özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilir ve ödem oluşumunu azaltabilir.
Kolesterol Kontrolü
Bazı araştırmalar, mısır püsküllerinin kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kolesterolün bağırsaklardan atılmasını destekler.
Kan Basıncı Düzenlemesi
Mısır püsküllerinde bulunan bazı bileşiklerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, hipertansiyon riskini azaltmada potansiyel rol oynayabilirler.
MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?
Mısır püskülü çayı, mısır koçanının üst kısmında bulunan tüylü yapıların kurutulup çay olarak kullanılmasıyla elde edilir. İşte mısır püskülü çayını evde nasıl yapabileceğinize dair basit bir tarif:
Malzemeler:
Taze veya kurutulmuş mısır püskülleri
Su
Bal veya limon (isteğe bağlı)
Yapılışı:
-Eğer taze mısır püskülü kullanacaksanız, koçanın üst kısmındaki tüyleri dikkatlice koparın ve temizleyin.
-Eğer kurutulmuş mısır püskülü kullanacaksanız, bir doğal gıda mağazasından veya çevrimiçi satış platformlarından temin edebilirsiniz.
-Bir su bardağı su kaynatın. İsterseniz daha fazla çay yapmak için su miktarını artırabilirsiniz
-Kaynar suyu bir fincana dökün.
-Hazırladığınız mısır püsküllerini suya ekleyin.
-Üzerini bir tabak veya bir kâğıt havlu ile örtün ve çayın demlenmesi için 5-10 dakika bekleyin. Demleme süresini artırarak daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz
-Mısır püsküllerini çaydan çıkartın veya süzgeç yardımıyla süzün.
-İsterseniz çayınıza bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.
-Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
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