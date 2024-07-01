Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik 'Islahat Fermanı' sorusu gündem oldu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:20

'Kim Milyoner Olmak İster?'de dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacı Murat Kama başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Onuncu soruda yarışmacının karşısına, "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" sorusu çıktı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı, 300 bin TL'lik soruya cevap vermeyerek yarışmadan çekildi.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Yarışmacı, cevap verseydi 'D- II. Abdülhamid' cevabını vereceğini söyledi ancak doğru cevap 'B- Abdülmecid' olacaktı.

BÜYÜK ÖDÜLE 3 ADIM KALA

Yarışmacı eğer doğru cevap verip devam etseydi büyük ödüle sadece 3 adım kalacaktı.

200 BİN TL ÖDÜLLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı 200 bin TL'lik ödülü alarak yarışmaya veda etti.