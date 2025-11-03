Acı biber sonrası el yanmasına ne iyi gelir? İşte en etkili doğal yöntemler

Acı biber doğradıktan sonra ellerinizde başlayan o yakıcı his, aslında tamamen kimyasal bir reaksiyon sonucu oluşur. Biberin içinde bulunan kapsaisin adlı madde, cildin ağrı reseptörlerine tutunur ve beyne “yanıyorum” sinyali gönderir. Bu nedenle suyla yıkamak çoğu zaman işe yaramaz çünkü kapsaisin yağda çözünür, suda değil.

1. SÜT VE YOĞURTLA RAHATLAMA

Süt ürünleri, kapsaisini etkisiz hale getiren kazein proteini içerir. Elleriniz yandıysa bir kaba yoğurt veya süt koyup birkaç dakika bekletin. Yanma hissi kısa sürede azalacaktır.

2. ZEYTİNYAĞI VEYA HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIN

Yağ bazlı maddeler, biberdeki yakıcı bileşeni çözerek cildinizden uzaklaştırır. Ellerinizi hafifçe yağla ovalayıp ardından sabunla yıkayın.

3. SİRKE VEYA LİMON SUYU

Asidik yapıları sayesinde kapsaisini parçalamaya yardımcı olurlar. Ellerinizi birkaç dakika limon suyu veya sirkeyle ovabilirsiniz.

4. SOĞUK SUYA BUZ EKLEYİN

Geçici bir rahatlama sağlar. Ancak yanmayı tamamen geçirmez, diğer yöntemlerle birlikte uygulanabilir.

5. SABUN YERİNE BULAŞIK DETERJANI DENEYİN

Deterjan, yağ çözücü özellikleri sayesinde kapsaisini cildinizden arındırmada etkili olabilir.

Ek ipucu:

Bir dahaki sefere acı biber doğrarken mutfak eldiveni kullanmak, yanmayı tamamen önlemenin en kolay yoludur.