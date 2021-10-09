Açık artırmaya çıkacak: Botticelli tablosunun 40 milyon dolara satılması bekleniyor
Sotheby's Müzayede Evi'nin düzenleyeceği açık artırmada Botticelli'nin Man of Sorrows isimli tablosunun 40 milyon dolara satılması bekleniyor. Eser, satışa sunulmadan önce Sotheby’s Hong Kong, Los Angeles, Londra ve Dubai’de sergilenecek.
Görsel: instagram / @sothebys
Geçen yıl, bir Sandro Botticelli tablosu Sotheby’s’te rekor
kırarak 92 milyon dolara satılmıştı. Şimdi ise 15. yüzyıl sanatçısının bir
başka eseri, müzayede evinin New York’taki Old Masters satışında alıcısını
bekliyor.
Man Of Sorrows adlı tablonun 40 milyon dolara satılması
beklense de eserin daha yüksek rakama satılması da olası. New York’taki
Sotheby’s Old Master Paintings Bölüm Başkanı Christopher Apostle,
Botticelli’nin bu döneme ait bilinen sadece üç tablosu olduğunu söylerken, Man
Of Sorrows’u çekici kılanın ise Botticelli’nin İsa’nın acısını ve ölümünü
simgeleyen gerçekçi bir tasvir yapması olduğunu belirtiyor.
Apostle, “Hayatının son on yılında, Botticelli’nin eserleri,
genellikle Rönesans hümanizm ve güzellik ideallerinin özü olarak nitelendirilen
önceki kariyerinden belirgin şekilde farklıydı” dedi.
Sözcü’de yer alan habere göre; özellikle Müneccim Kralların Tapınması ve Madonna ile ünlenen ressamın Man Of Sorrows isimli eseri, New York’taki müzayedede satışa sunulmadan önce Sotheby’s Hong Kong, Los Angeles, Londra ve Dubai’de sergilenecek.
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